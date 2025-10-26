「こうべみなとの夜」実行委員会はこのほど、１２月２０日から２５日までの６日間、神戸市のメリケンパークで「神戸メリケンクリスマス〜希望の灯と海の光〜」を開催することを発表した。神戸ウォーターフロントの冬の夜のにぎわい創出を目的に昨年、のべ１５万人を動員した「神戸ハイカラクリスマス」が、今年は「神戸メリケンクリスマス」としてスケールアップ。約５００機のドローンが６日間連続で夜空を舞い、光と音が織り