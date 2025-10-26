高市総理大臣は総理就任後初めて、アメリカのトランプ大統領と電話で会談し、日米同盟を強化していくことを確認しました。【映像】高市総理のコメント「日米同盟の強化というのが私の政権で外交安全保障の最重要事項であるということをお伝えし、日米同盟をさらなる高みに引き上げていくということについて、これは意見の一致をみたということです」（高市総理大臣）会談は約10分間で、高市総理は北朝鮮による拉致問題の解決に