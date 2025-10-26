2025Ç¯¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼WÇÕ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÂ¼¿¿½ï¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¡ÈÊÒ¼ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶¼°Ò¤Î¡È¥Ó¥¿»ß¤á¡É¢ªÊÒ¼ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¡Ö¿¿½ï¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖIFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬2025¡×¤¬10·î23Æü¤Ë³«Ëë¡£3ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ü¥ë¥À¡¼¡Ù¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥í¡¼¥×¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¹â¤µ4¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊÉ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤òÅÐ¤ë¤³¤Î¼ïÌÜ¡£³Æ¹ñ¤¬¶ìÀï¤¹¤ë²ÝÂê¤À¤Ã¤¿