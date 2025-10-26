EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜深0：10※関東ローカル・一部地域を除く）が26日に初回放送を迎える。【写真】圧倒的オーラ放つ佇まい…織田信長を演じるEXILE TAKAHIRO原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー