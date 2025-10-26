80代の親が50代の子供の世話をするいわゆる「8050問題」が深刻化している。’25年には団塊世代の全員が後期高齢者となり、引きこもりの子供を残したまま、親が亡くなるケースが増加しているのだ。社会との繫がりを断った「大人の引きこもり」が親亡き後に辿る過酷な現実に密着した。◆40〜64歳の引きこもりは約85万人親の死後、残された人生をどう生きるか――。内閣府の’22年度の調査によれば、15〜64歳のうち推計146万人