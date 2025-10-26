―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 「正直、まだ転校生みたいな気分です」東京に進出して2年半たった今も、所在なさそうな表情を浮かべるニッポンの社長。『ダブルインパクト』初代王者にしては、あまりにも謙虚なその姿勢には、漫才×コントを極めた芸を裏づける、泥くさいお笑い観が秘められていた――賞レースで幾度も決勝に残りながら“あと一歩”に泣いてきたお笑いコンビ・ニッポンの社長（辻皓平・ケツ）。辻は自