アメリカのトランプ大統領は25日、カナダに対し、関税を10%上乗せすると発表しました。トランプ大統領は自身のSNSに「カナダに対する関税を現在より10%引き上げる」と発表しました。トランプ氏は10月23日、アメリカのレーガン元大統領が関税に否定的な発言をしたとの虚偽の広告をカナダ側が使ったと主張し、カナダとの関税交渉を打ち切ると表明していました。トランプ大統領は25日の投稿で、「広告は即時撤去されるべきだったが、