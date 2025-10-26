今季最初のエル・クラシコが近づいている。首位攻防戦となるバルセロナとレアル・マドリードによる伝統の一戦について両チームで活躍したミカエル・ラウドルップ氏が試合の展望について現地メディア『AS』で語った。バルセロナは21日にオリンピアコスと対戦したが、試合前のインタビューで敵将であるメンディリバル監督は「ラミン・ヤマルの調子が悪ければ、バルサの調子も悪い」とヤマルへの強い警戒感を示していたが、その意見に