医学部3浪で“うつ”状態になるも克服し、医師になる夢を叶えた平光源さん（写真：本人提供）【写真を見る】「医師になることは自分に敷かれたレールだと思っていた」と語る平光源さん浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪