ザンクトパウリの藤田（右）と競り合うEフランクフルトの堂安＝フランクフルト（共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで25日、堂安律のアイントラハト・フランクフルトはホームで藤田譲瑠チマのザンクトパウリを2―0で下した。堂安は後半41分までプレーし、藤田はフル出場した。ボルシアMGの町野修斗はホームのバイエルン・ミュンヘン戦で後半18分から出場。試合は0―3で敗れた。