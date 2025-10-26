政府閉鎖が続く米国のホワイトハウス＝24日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が「友人の一人」から1億3千万ドル（約200億円）の寄付を受け取ったと明らかにし、話題となっている。予算切れで政府閉鎖が続く中、未払いとなっている軍人の給与に充てるためだという。寄付者の名前は伏せているが、ニューヨーク・タイムズ紙は25日、トランプ氏支持者で富豪のティモシー・メロン氏だと報じた。同紙によると、