アメリカのトランプ大統領は25日、ロシアのプーチン大統領について「非常に失望している」と述べ、ウクライナとの和平合意の見通しがない限り会談しない考えを示しました。トランプ大統領は「合意するという見通しがなければならない。時間を無駄にしたくない。プーチン大統領とは常に良い関係だったが、非常に失望している」と述べました。トランプ大統領は、ウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン大統領との会談について問