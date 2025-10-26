【マンチェスター（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグは25日、各地で行われ、左足首を痛めているブライトンの三笘薫はアウェーのマンチェスター・ユナイテッド戦でベンチを外れ、3試合連続で欠場した。チームは2―4で敗れた。リバプールの遠藤航は敵地でのブレントフォード戦で出番がなかった。チームは2―3で敗れ、リーグ戦4連敗となった。