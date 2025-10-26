◇ノルディックスキー・ジャンプサマーグランプリ（２５日、ドイツ・クリンゲンタール）男子の個人最終第１１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、合計２７０・２点で制した。１回目にヒルサイズを大きく越える１４４メートルの大飛躍を披露し、首位に立った。２回目は１３４メートルの安定したジャンプを飛び完全Ｖを果たした。二階堂連（日本ビール）が４位。小林朔太