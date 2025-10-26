フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２６日、共同通信社が２１、２２両日、高市内閣発足を受けて全国緊急電話世論調査を実施し内閣支持率は６４・４パーセントとなったことを報じた。発足時では石破内閣の５０・７パーセント、岸田内閣の５５・７パーセントを上回った。高い支持率をキャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーは「保守層ですとか若者の層の支持が回復しているんじゃな