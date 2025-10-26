◇ノルディックスキー・ジャンプサマーグランプリ（２５日、ドイツ・クリンゲンタール）女子の個人最終第９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が、合計２４９・２点でＧＰ初優勝を遂げた。個人総合でも初Ｖを果たし、２０年の高梨沙羅（クラレ）以来の日本勢の女王が誕生した。１回目に風をしっかりとらえるとヒルサイズを越える１４１メートルで首位。２回目も１４０メートルを飛び２回と