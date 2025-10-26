アメリカのトランプ大統領は25日、高市首相と初めて電話会談を行い「とても良かった。安倍元首相とも非常に仲が良かった人だ」などと述べ、今後の日米関係の進展に前向きな姿勢を見せました。トランプ大統領は25日、報道陣から高市首相との電話会談について問われ、「とても良かった」と述べ、高市氏について「彼女はとても素晴らしい。美しい人だ」と述べました。また、トランプ氏は「安倍元首相とも非常に仲が良かった人だ」とし