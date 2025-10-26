銭湯やジム通いのおともにもぴったりなクリア素材のバスケットをダイソーでGET♡シンプルなのに実用性が高く、見た目も爽やかでとにかく使い勝手が良いんです！掃除道具の整理にも使える頼もしいアイテムで、どこに置いてもなじむシンプルさが魅力◎軽くて丈夫で、使い道がどんどん広がる万能アイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハンドル付バスケット価格：￥330（税込）サイズ（約）：22.5cm×20.5cm×1