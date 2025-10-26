スウェーデン出身で、ドラマ『トゥルーブラッド』や『ビッグ・リトル・ライズ』、映画『ターザン：REBORN』、『ノースマン 導かれし復讐者』で知られるアレクサンダー・スカルスガルドが、新作映画のプレミアで、背中と両肩を露出したセクシーなルックを披露した。【写真】ハリー・メリングと肩を組むアレクサンダーJust Jaredによると、現地時間10月18日にBFIロンドン映画祭で行われた主演映画『Pillion（原題）』のプレミア