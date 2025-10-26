元宝塚歌劇団月組トップスターで、昨年7月に退団後はドラマ、コンサートなど新しいジャンルにも積極的にチャレンジし、輝きを増し続ける月城かなと。この秋は、草なぎ剛が主演を務める『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系）で2作目の連続ドラマ出演を果たす。遺品整理を巡るヒューマンドラマと、大人のラブストーリー、さらにはサスペンス要素が複層的に絡み合う展開が早くも話題を集め