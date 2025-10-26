珍しい光景を捉えたショットが公開航空自衛隊の中部航空方面隊司令部は2025年10月24日、南紀白浜空港でF-15戦闘機の離発着訓練を実施したと発表し、公式Xでその様子を公開しました。【画像】珍しい！これが南紀白浜空港に離発着する「最大速度マッハ2.5の珍客」です航空自衛隊は全国を4つのエリアに分け、北から北部、中部、西部、南西の各航空方面隊を配置しています。なかでも中部航空方面隊は、首都圏を含む本州の中央部分