秋です。気候もよくなり実りの季節を迎え、よりキャンプを楽しめるシーズンになりました。防災キャンプの基本的な考え方については「夏編」で紹介しましたので、「秋編」はポイントを絞ります。「秋編」のテーマは“いつでもどこでもくつろげるリビング空間をつくろう！”です。キャンプサイト・自宅・そして避難所に「同じリビング空間」をつくります。いつか来るかもしれない厳しい避難所生活に、いつものやすらぎの