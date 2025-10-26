あなたは災害時に「どこで飲料水が配布されるか」を、すぐに答えられるだろうか。災害に備えて備蓄している人は多いが、水の配布場所まで把握している人は少ない。内閣府の「防災に関する世論調査（令和4年9月調査）」では、「自然災害への対処法で家族や身近な人と話し合う内容として重要なこと」として、「食料・飲料水について」が64.7％を占めた。 【写真】関西若手女性アナ、アナウンサーになったきっかけは地震速報