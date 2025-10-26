10月26日は「柿の日」です。1895年10月26日、俳人の正岡子規が松山から東京へ帰る途中に立ち寄った奈良で、「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠んだことから、全国果樹研究連合会によって2005年に制定されました。ところで柿を食べると、健康面ではどのような効果が期待できるのでしょうか。柿の栄養素や柿の栄養素を上手に引き出す調理方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなか