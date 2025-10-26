「見た目で人を判断してはいけない」とわかっていても、第一印象に左右されることは誰にでもある。強面の人を見ると、つい身構えてしまうこともあるだろう。X（旧Twitter）で漫画を投稿している立葵さんは、そんな見た目と中身のギャップをテーマにした作品『【創作】迷子になってたら不良と目が合っちゃう話』を描き、注目を集めている。 【漫画】迷子になってしまい困る少年 ある日、迷子になってしまった小さな男の子。