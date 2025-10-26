動画を見ながらのメイクやヘアアレンジをするとき、鏡とスマホをちょうどいい位置に置くのが難しい…そんなときに役立つダイソーグッズをご紹介します！スマホ画面をタップした拍子にパタンと倒れて、何度も角度を直す…そんな小さなストレスがなくなります♡安定感抜群で、作業が捗ること間違いなしです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホが立てかけられるミラー（ラウンド）価格：￥220（税込）サイズ（約）