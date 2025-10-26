ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は最終日、優勝戦を迎える。「超イイ値」担当の青木一訓記者は茅原悠紀（38＝岡山）に最後の１手を託した。スタート事故にも冷静に対応できた。準優12Rの茅原は枠なりのイン。1Mはコンマ05のスリットオーバーとなった北山が捲ってくる最悪の展開だった。それでも茅原は慌てない。北山を行かせて外に変わる。新田には届かなくても最善の走りで難局を乗り切った。「しようが