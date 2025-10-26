トヨタ自動車が、２７〜２９日に予定されている米国のトランプ大統領の来日に合わせ、米国で生産するトヨタ車を日本に輸入する方針を伝えることがわかった。関係者によると、トヨタは米国製のトヨタ車の「逆輸入」に向け、詰めの調整を進めている。トランプ氏は対日貿易赤字を問題視している。トヨタは日本から米国に年約５０万台を輸出しており、米国製トヨタ車を輸入することによって米側の懸念を和らげる狙いがある。