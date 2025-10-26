広島は２５日、磯村嘉孝捕手（３２）、山足達也内野手（３１）、韮沢雄也内野手（２４）、育成選手の名原典彦外野手（２５）に来季の契約を結ばないと通達したと発表した。磯村は現役引退を表明。カープ一筋１５年のベテランは次なるステージに臨むと明かした。潔く現実を受け止め、プレーヤーとしての日々に終止符を打つ決断を下した。磯村は「今年で現役は引退して、これから第二の人生に。本当に野球センスがなくて、こんな