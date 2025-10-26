老後を健康に過ごすためにはどんなことに気を付ければいいのか。管理栄養士の関口絢子さんは「スマホやテレビを見ながらの食事はやめたほうがいい。」という――。（第3回）※本稿は、関口絢子『食が細くなってきたら！ 少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hanafujikan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hanafujikan■「噛む力」は健康に必要不可欠50代以降