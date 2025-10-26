女子62キロ級決勝でウクライナ選手（右）と対戦する元木咲良＝ノビサド（共同）【ノビサド（セルビア）共同】レスリングのU23（23歳以下）世界選手権は25日、セルビアのノビサドで行われ、女子62キロ級決勝で昨年のパリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）がウクライナ選手にテクニカルスペリオリティー勝ちし、優勝を果たした。23歳の元木は五輪と各年代の世界選手権の計5大会を全て制覇する「ゴールデングランドスラム」を