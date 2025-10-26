韓国の新人バーチャルアイドルグループ「アイシア（IXIA）」が、老舗楽器メーカーと特別なコラボを展開する。【画像】K-POP界衝撃！「AI技術100％ガールズグループ」誕生アーティストプロデュースおよびエンターテインメント専門企業のMEGAMETAは最近、IXIAがSamickとコラボし、今後さまざまな活動やコンテンツを披露することを明らかにした。Samickは1958年に創業した韓国の老舗楽器メーカーだ。IXIAは今年8月27日に1stデジタルシ