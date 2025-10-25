お笑い芸人・本日は晴天なり（以下、晴天）さんは、勤務先のキャバクラで出会った韓国人男性と国際結婚。38歳で自然妊娠するも子宮外妊娠が判明したのち、本格的な不妊治療を始めます。治療は順調には進まず、2度の流産という悲しい出来事も経験しましたが、昨年無事女の子を出産。「ものすごく長く感じた」という1年半の不妊治療の苦労から得た経験を語ってくれました。（全3回中の3回） 【写真】「美しすぎる」韓国の民俗衣装に