もうすぐ受験シーズンです。受験生を持つ親にとっては、子どもの合否はもちろんのことですが、受験費用も気になるところでしょう。 今回は、私立大学5校を受験する場合、どのくらいの費用を見積もっておくとよいか、目安を見てみましょう。 受験シーズンは「出費のピーク」の覚悟が必要 高3の秋から春にかけては、受験料や交通費、宿泊費など出費が重なる時期です。「志望校1校＋実力相応校2校＋