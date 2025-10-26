3児の母で、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）の連載第87回。さんま、栗、きのこ類、梨、柿など、旬の食材がたくさん登場する秋。数ある秋の味覚の中から、今回はさつまいもをより美味しく食べられる簡単レシピをお伝えします。さつまいもは、収穫後に貯蔵されるため、通年スーパーなどで売られていますが、さつまいもの旬は9月〜12月頃と