JujuがフォーミュラEテストでジャガーにジャガーTCSレーシングは、現地時間の10月31日にスペインのバレンシアで行われるABB FIAフォーミュラE世界選手権2025/2026シーズンの『オールウーマンテスト』でのドライバーに、野田樹潤とジェイミー・チャドウィックを起用することを発表した。【画像】Jujuとともに選ばれたジェイミー・チャドウィック選手とジャガーのフォーミュラEマシン全6枚『Juju』の愛称で知られる野田樹潤選手は