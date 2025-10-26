2000年代に一世を風靡した人気ティーンブランド「Angel Blue（エンジェルブルー）」と、ZOZOTOWN発の新鋭ブランド「DIP IN CHOCOLATE（ディップ イン チョコレート）」が、ついに夢のコラボを実現♡ 懐かしさとトレンドが融合した限定コレクションが、2025年10月24日よりZOZOTOWNで販売開始されます。世代を超えて愛される“Y2Kポップ”な世界観をまとって、秋冬ファッションをもっと可愛くアップデー