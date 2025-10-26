「どう生きていけば…」という悲痛な声は、決して他人事ではありません。高齢の単身女性の多くが、年金だけでは生活が立ち行かない現実に直面しています。本記事では、平均的な年金額と生活費の実態をデータから確認し、利用できる公的支援や、私たち現役世代が今から備えるべきことについて解説します。夫の借金返済に追われて70代…何も残っていなかった「まさか、こんな老後になるなんて。若いころは夢にも思っていませんでした