「ミス東大コンテスト2020」でグランプリに輝いた、タレントの神谷明采（あさ）さん（25）が、10月25日までにインスタグラムを更新。姉妹4人の写真を披露し、ネット上で話題となっている。【写真】「全員綺麗」「無敵の四姉妹」ミス東大の美人4姉妹ショット神谷さんは「4姉妹で@dazzlin_officialのモデルをさせて頂きました」と、ファッションブランド「dazzlin」のモデルを姉妹4人で務めたことを報告。「感無量、親孝行も出来たか