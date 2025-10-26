私はサキ。このたび夫タカシの転勤が決まりました。2人の子どもたちもまだ幼いので、一緒についていくことにしたわが家。新しい土地での生活に少々不安はありつつも、夫や子どもたちと一緒ならどこでも大丈夫！そう思いながら引っ越しの準備をしています。さてそんな夫が、現在の職場の最終日にたくさん贈り物をいただいて帰ってきました。優しい夫は、きっと会社でも人望があるんだろうな……。そんなふうに思っていたのですが