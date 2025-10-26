10月20日に連立政権の合意書を交わした自民党と日本維新の会。その交渉期間はわずか11日だった。26年連れ添った公明党との「熟年離婚」に続き、永田町関係者を驚かせたこの「スピード結婚」だが、実は「スピード離婚」につながる火種も抱えている。ジャーナリストの長島重治氏が同床異夢の“偽装結婚”の実態に迫った。 【画像】きっかけは１通のショートメッセージ…自維連立のキーマ