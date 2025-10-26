＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞韓国の17歳のアマチュア、オ・スミンが3日目までの平均ドライビングディスタンスで275.667ヤードを記録し、トップに立っている。硬さXのシャフトを操り、173センチのスリムな体から繰り出されるドライバーショットは強烈。2日目には計測ホールの12番パー5で2位の穴井詩に15ヤード差をつける302ヤードをかっ飛ばして