＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権3日目◇25日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞大会初出場となる16歳の長〓大星（勇志国際高1年）が、アジア太平洋地域ナンバーワン・アマチュアの座に王手をかけた。この日のベストスコアとなる8バーディ・1ボギーの「65」をマークし、2位に5打差をつけて最終日を迎える。【写真】ドバイの摩天楼めがけて白球一直線！最終組の一つ前、1打差の4位からスタート