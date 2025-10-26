25Æü¡¢¥­¥ë¥®¥¹¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖSAIKO x LUSH vol.2¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ì±Â²°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿Èþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡£¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥­¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç¹¥¤­¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦±é½Ð¤ÈÈþËÆ¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌ±Â²°áÁõ¤ÎÈþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé6²óÀï¡£µÜÀîÎµÀ®¡ÊÆôºêµµÃ«¡Ë¤¬¥¢¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¡Ê¥­¥ë¥®¥¹¡Ë¤ò3-0¡Ê59-55¡¢59-55¡¢58-5