TBSアナウンサーの良原安美さん（30）が2025年10月20日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカート×ブーツのコーデを披露した。「私は天気に同化したいタイプ」良原さんは「パキッとした色を着た方が映えるのだろうけど、私は天気に同化したいタイプ。（どんなタイプ）」といい、グレーでまとめた秋コーデの写真を3枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノーカラージャケットとニット、ミニスカートを着用し、足元