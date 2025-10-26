今日26日は広い範囲で雨。午後は東海や関東の沿岸部で局地的に激しい雨。北海道も夜は雨脚が強まりそう。雨や風の影響で、空気ヒンヤリ。服装でうまく調節を。日中は東海や関東を中心に激しい雨今日26日は列島を挟むように、日本海と南の海上、三陸沖と3つの低気圧がそれぞれ発達しながら北東に進むでしょう。午前7時30分現在、近畿から東北南部を中心に雨が降っていて、紀伊半島沖では雷雲にまで発達しています。発達した雨雲の下