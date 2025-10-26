スポニチスポニチアネックス

高市政権、公用車にアメリカ車を検討 橋下徹氏物申す「ヘコヘコしすぎ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 橋下徹氏が26日の番組で、日本政府の考えるアメリカへの対応に物申した
  • 高市早苗首相がトランプ大統領にゴルフクラブを贈ることなどを検討中と指摘
  • 「やりすぎ」「ちょっと尻尾を振りすぎな気がしますよ」と物申した
