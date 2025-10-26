2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演しているトミー・バストウのインタビューコメントが公開された。 参考：トミー・バストウ自身がまるで小泉八雲？『ばけばけ』に向けて『SHOGUN 将軍』も必見 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進