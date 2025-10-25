がんを予防する可能性の高い野菜とは？メディカルドック監修医ががんを予防する可能性の高い野菜・発症のリスクを上げやすい食べ物・がん予防のために大切な生活習慣などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「がんを予防する可能性の高い野菜」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床