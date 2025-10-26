全日本大学女子駅伝が26日、午後0時10分に号砲。昨年、9年ぶりに日本一奪還となった立命館大学、土屋舞琴選手(4年)は相棒との約束を胸に走ります。名門のキャプテンが伝えたいこと「強い人だけがチームの一員じゃない」今年の七夕。短冊に願い事をしたためていた女子大学生が土屋選手です。「習字の中高生を教えられる免許を持っている習字の名前は紫の風で“紫風”(しふう)です」そう笑顔に話す彼女が短冊に記したのは、「全日本